Abel Hernández y Sportingg Cristal: ¿Por qué se cayó su llegada al cuadro celeste?

El futbolista uruguayo, Abel Hernández, se pronunció sobre las ofertas que ha recibido en las últimas semanas, entre ellas, la de Sporting Cristal, club que buscaba reforzar su ofensiva de cara al inicio del Torneo Clausura.

Como se recuerda, el cuadro bajopontino se encuentra aún en la búsqueda de un delantero para reemplazar a Martín Cauteruccio, quien partió al fútbol boliviano. El nombre de Abel Hernández sonó con fuerza en La Florida, pero una decisión de último minuto cambió los planes.

¿QUÉ DIJO ABEL HERNÁNDEZ?

En entrevista con El País de Uruguay, el Mundialista con la "Celeste" en Brasil 2014 señaló que no se concretó ninguna de las ofertas que le llegaron por el apoyo que le mostró su actual club, el Liverpool de Uruguay, luego de rescindir contrato con Rosario Central de Argentina.

"Hace 10 meses Liverpool me tiró un salvavidas. Sufrí la ruptura aguda del tendón conjunto del recto anterior izquierdo y me tocó rescindir con Rosario Central. Liverpool me tuvo paciencia. No me presionaron en ningún momento para que volviese ya a jugar. Me llevaron tranquilo", sostuvo.