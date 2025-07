Yoshimar Yotún tras volver a jugar luego de 15 meses: “Fue muy duro y no saben lo que me costó”

Yoshimar Yotún vivió una tarde especial en el Estadio Alberto Gallardo. Luego de 15 meses fuera de las canchas por una grave lesión en los ligamentos de la rodilla izquierda, el referente de Sporting Cristal volvió a jugar en la Liga1 Te Apuesto y lo hizo anotando un gol en la contundente victoria 5-0 sobre Sport Huancayo por la fecha 3 del Torneo Clausura 2025.

Tras el encuentro, “Yoshi” se mostró visiblemente emocionado y compartió un mensaje de agradecimiento a quienes lo acompañaron en este duro proceso de recuperación. “Han sido 15 meses de pura dedicación. Fue muy duro y la gente no sabe lo que me costó. Hubo mucha gente ayudándome y nunca me sentí solo. Mi familia, mis hijos, el club... todos han sido muy importantes”, expresó a L1 Max.

El mediocampista de 35 años, internacional con la Selección Peruana, confesó que regresar a las canchas se sintió como una primera vez. “Quizás fue como debutar otra vez. No podía creer que hace poco estuve luchando algo más que una lesión. Pude entrar y sentirme importante”, señaló.

MENSAJE A SU ESPOSA

Finalmente, Yoshimar Yotún dedicó este emotivo retorno a su esposa e hijos. “Mi esposa estuvo desde el primer día. Cuando no podía ni bajar las escaleras, ella estaba ahí. Esto va para ellos. Gracias también a la hinchada por su apoyo, sé que no ha sido fácil para el club”, concluyó.