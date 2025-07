[Entrevista] Yadhira Anchante: “El objetivo de la Selección Peruana en la Copa Panamericana 2025 es llegar al podio”

Por: Manuel Silva Córdova

Una vez más la Selección Peruana de Vóley disputará un torneo deportivo. Esta vez será la Copa Panamericana México 2025, certamen por el cual el combinado patrio viajará este jueves 31 de julio y así alistarse para su debut del domingo 3 de agosto ante Costa Rica. Previo a la partida del equipo, Panamericana TV conversó en exclusiva con Yadhira Anchante, una de las armadoras del plantel, quien reveló los objetivos que tiene la el combinado bicolor en este evento deportivo que contará con la participación de 11 países.

¿Qué expectativas tiene el equipo peruano en la Copa Panamericana México 2025?

Creo que vamos hacer un plantel nuevo, pero con algunas jugadoras que ya han estado en la Copa América (Brasil 2025) (…) Tenemos las expectativas de dar lo mejor de nosotras y conocernos más como equipo porque estos torneos que hemos jugado, nos han servido para el Sudamericano que se disputará el próximo año.

¿Cuánto afectará la ausencia de Ángela Leyva y Kiara Montes en el torneo?

Creo que Ángela (Leyva) y Kiara (Montes) son piezas importantes en el equipo y lo han demostrado en la Copa América (Brasil 2025). Creo que sentiremos la baja, pero las chicas que irán (a la Copa Panamericana 2025) tienen todo este potencial para asumir los roles y es por ello, que el profesor Antonio Rizola las está llevando porque hay mucha confianza.

¿Es cierto lo que dijo el profesor Rizola sobre la existencia de dos equipos de la Selección Peruana?

Tenemos una Selección grande. Cuando fuimos a la Copa América (Brasil 2025), muchas jugadoras se quedaron entrenando y muchas de ellas, ahora tendrá la oportunidad de estar en la Copa Panamericana.

Ahora Yadhira sobre la Copa América 2025. ¿Cuál era el objetivo que tenía el equipo antes del certamen?

El objetivo era conocernos más como equipo porque era nuestro primer torneo juntas. Eso se dio y luego nos dimos cuenta de las debilidades y fortalezas que teníamos como equipo.

Mencionas debilidades y fortalezas. ¿Cuáles fueron las que encontraron en la Copa América?

Nuestra principal fortaleza fue la unión del equipo. Estuvo muy compacto. Nunca hubo momentos de desconfianza (…) En el caso de debilidades, creo que, en lo táctico y técnico, ya que, no nos conocíamos mucho y por ahí, hubo errores que debemos mejorar.

Con el paso de las semanas. ¿Podemos decir que Perú tiene un equipo compacto?

Todo es un proceso. Cada día estamos mejorando más. Luego de la Copa América, hemos ganado más confianza y poco a poco, iremos mejorando.

¿Cómo tomó el equipo las declaraciones del profesor Rizola mencionando que eran el plantel peor preparado?

El profesor Rizola fue realista porque estaba diciendo la verdad. Nos preparamos dos semanas, solamente para ir al torneo (Copa América Brasil 2025) porque la Liga (Peruana de Vóley) terminó tarde y algunas jugadoras necesitaban descanso (…) Fueron palabras realistas, pero sin dejar que nos bajonee, y eso nos dio más ganas de seguir preparándonos más fuerte.

Ahora Yadhira. ¿Qué sensación tuviste luego de que la prensa brasileña te calificara como la mejor armadora del torneo?

Yo no sabía de eso, hasta que me lo dijeron en una entrevista (…) Me llenó de emoción que otras personas califiquen de una buena manera el trabajo que haces en la cancha.

Foto: Arturo Gutarra

¿Qué objetivos te gustaría cumplir con la Selección Peruana de Vóley antes de terminar este año?

En la Copa Panamericana, con la Selección Peruana, vamos a tratar de dar lo mejor de nosotras para poder llegar al podio. Vamos a esforzarnos mucho para conseguirlo.

Al jugar en la Liga de Estados Unidos, Italia y Grecia. ¿Qué diferencias existen en estos torneos?

En Estados Unidos, el juego es bastante rápido. Me gusta mucho porque hay bastantes campos para entrenar. En Italia, el trabajo es en equipo, porque es competitivo. Hay jugadoras de muy alto nivel y eso me ayudó bastante para ganar más experiencia (…) En Grecia recién voy a jugar, pero voy con las mejores vibras del mundo. Prometo dar lo mejor de mí para llegar a los primeros lugares del torneo.

¿Qué recuerdos tienes por tu pasó por el club Túpac Amaru y la USMP?

En Túpac he estado toda mi infancia. Ha sido el club que me formó, mis mejores amigas son de ahí. Siempre estará en mi corazón Túpac. En el caso de San Martín, estuve un año, donde tuve muy buenas experiencias donde compartí equipo con jugadoras de un alto nivel.

Hablando de la Liga Peruana de vóley. ¿En qué equipo te gustaría jugar y por qué?

Me gustaría estar en San Martín, Alianza, Universitario o Regatas. Son equipos compactos y competitivos que siempre están peleando el torneo.

De estos cuatro equipos que mencionas. ¿Tienes algún favorito?

La verdad que no. Los cuatro son muy buenos equipos.

Ahora que distrito se te hace más cerca. ¿Breña, Santa Anita, La Victoria o Chorrillos?

Ya no estoy viviendo en Perú, pero cuando llego me quedo en la casa de mi tía por el Centro de Lima porque mis papas están viviendo en España. Así que cualquiera (entre risas). No voy a decir.

Te animas a decirnos quien será el campeón de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026

Todos los equipos se están formando muy bien, están trayendo a muy buenas (jugadoras) extranjeras. Tienen muy buenas jugadoras peruanas. Creo que Alianza va a estar muy fuerte con las extranjeras que está trayendo. También, diría que San Martín.