Mosquera revela pre-acuerdo con equipo del extranjero antes de firmar por Alianza Universidad

El director técnico peruano, Roberto Mosquera, se pronunció tras oficializarse su fichaje como nuevo director técnico de Alianza Universidad de Huánuco. El DT volverá a dirigir tras su paso por César Vallejo en la temporada pasada.

En conferencia de prensa, el también extécnico de Alianza Lima y Sporting Cristal reveló que venía negociando en los últimos meses con hasta 4 equipos que se habían interesado en contar con sus servicios, inclusive, indicó que tuvo un pre-acuerdo con un club del extranjero.

"Agradecer a los cuatro equipos que en estos últimos meses me han estado buscando. Yo tenía un pre-acuerdo con Oriente Petrolero de Bolivia. Di mi palabra y pude ver su propuesta porque ya estaba comprometido. Me llama la directiva de ustedes y me he sentido reconfortado por el hecho de haber pensando en mí", dijo.

SOBRE REFUERZOS

Por otra parte, Mosquera indicó que necesita conocer a los jugadores que integran el plantel y trabajar en el tema de la "actitud" e idear un sistema de juego, además de ver el presupuesto del equipo para traer posibles refuerzos.

"Hablar de refuerzos es bonito, pero mientras no conozco mi realidad y no entrene, es difícil. Voy a convencer a mis jugadores. Tengo una charla con ellos que vamos a hablar de actitud. Necesito ver un hueco para el sistema que quiero utilizar, luego ver las arcas y si no, inventar algo. Campeoné con Binacional que tiene 3/4 del dinero que tiene Cristal y Alianza, a quienes les ganamos", sostuvo.