Ben Brereton señaló a Ricardo Gareca por su exclusión en Chile: “No sé por qué me sacó”

La eliminación de Chile del Mundial 2026 trajo consecuencias inmediatas: la destitución de Ricardo Gareca como director técnico y una ola de críticas por el bajo rendimiento del equipo. Uno de los más afectados fue el delantero Ben Brereton, quien rompió su silencio y expresó su desazón por la falta de oportunidades durante el proceso del técnico argentino.

“Es devastador no ser nominado. Siempre he sentido un gran cariño de la gente de Chile, es un honor representar al país”, señaló Brereton en entrevista con Chilevisión. Si bien evitó entrar en polémicas directas, dejó entrever que la falta de comunicación con Gareca influyó en su baja participación: “Después del partido ante Bolivia no hablamos más. Fue duro”.

El atacante del Southampton fue claro al señalar que su exclusión no fue por falta de entrega. “He trabajado duro y dado lo mejor de mí. No sé por qué me sacó. A veces gustas a un entrenador, a veces no. Así es el fútbol”, reflexionó Brereton, quien no ha vuelto a vestir la camiseta de ‘La Roja’ desde septiembre de 2024.

SU ÚLTIMA APARICIÓN

Brereton fue titular ante Bolivia, pero sorpresivamente reemplazado antes de finalizar el primer tiempo, en un duelo que terminó en derrota por 2-1. Esa fue su última aparición en el proceso de Gareca, que luego fue duramente cuestionado tanto por los resultados como por la gestión interna del plantel. “No quise reaccionar mal, solo acepté la decisión. Pero fue difícil de entender”, concluyó el delantero.