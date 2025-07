Fidel Martínez, nuevo jugador de Sport Boys: "He venido para lograr campeonatos"

El futbolista ecuatoriano, Fidel Martínez, brindó sus primeras declaraciones tras ser confirmado como nuevo jugador de Sport Boys, club con el cuál afrontará todas las fechas restantes del Torneo Clausura.

En diálogo con la prensa del club, el atacante de 35 años expresó su felicidad por llegar a uno de los equipos más grandes de la Liga 1 y aseguró que buscará contribuir para que el cuadro chalaco sea protagonista en la pugna por el título nacional.

"Agradecido con el equipo y la hinchada por los mensajes que me han enviado, me han hecho sentir como en casa, he venido para hacer las cosas muy bien y lograr campeonatos ¡Vamos Boys!", dijo.

SOBRE SU LLEGADA

Asimismo, el mundialista con el "Tricolor" reveló que las negociaciones por su fichaje se dieron en tiempo récord: "Fue todo muy rápido en menos de 48 horas, tuve un par de llamadas importantes. Estaba en la Ciudad de México y ya estoy acá", sostuvo.