Álvaro Barco arremete contra programación del clásico: “No lo puedo aguantar”

El gerente deportivo de Universitario de Deportes, Álvaro Barco, expresó con firmeza su malestar por la programación del clásico ante Alianza Lima, pactado para el domingo 24 de agosto, pese al exigente calendario que afronta el club merengue en la Copa Libertadores. Tras el empate en Cusco, Barco aclaró que su incomodidad no se debe al resultado, sino a las condiciones impuestas por la Liga 1: “Estoy indignado por otra situación... No puede ser posible que la liga pueda programar el clásico el domingo, cuando tenemos un partido jueves y Alianza juega miércoles”.

Barco reclama condiciones justas para competir

El dirigente crema denunció que no se ha tomado en cuenta el desgaste físico que implica viajar a Brasil y regresar a Lima con apenas un día de descanso antes de enfrentar a su clásico rival. “Vamos a jugar el jueves ante Palmeiras en una cancha que más parece sintética que otra cosa, regresamos viernes en la tarde y la liga, muy suelta de huesos, programa el clásico el domingo”, comentó visiblemente molesto. También mencionó que le escribió al director de la Liga, Óscar Ibáñez, sin recibir respuesta: “De repente creerá que después del concurso no voy a estar yo en Universitario”.

Apoyo a la actual administración y crítica a la selección

Barco también apuntó contra el comando técnico de la selección nacional, al considerar que sus decisiones no están alineadas con una competencia justa. “Me ha demostrado el entrenador de la selección que no tiene consideración con la ‘U’, no está jugando lealmente con la ‘U’”, sostuvo. Además, respaldó a la dirigencia vigente del club: “Esta administración está haciendo bien las cosas... no va a haber una segunda oportunidad”.

Pedido claro: reprogramar el clásico

Finalmente, el exjugador reiteró que hay alternativas razonables para evitar que los jugadores lleguen en desventaja física. “¿Cuál es el problema de jugar lunes? De poder llegar los dos en las mismas condiciones. No lo entiendo, no lo entiendo”, enfatizó. Para Barco, la decisión de la Liga no responde a criterios deportivos: “Lamentablemente, el reglamento está hecho simplemente para que la liga decida cuando le dé la gana”.