Martín Liberman subestima clasificación de Alianza: “Gremio no es un gran equipo en el continente”

El pase de Alianza Lima a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 dejando eliminado a Gremio en Brasil, ha causado la reacción de los hinchas blanquiazules, quienes hasta ahora celebran el logro del equipo peruano en tierras cariocas.

Sin embargo, el periodista argentino, Martín Liberman utilizó sus redes sociales para saludar la clasificación del combinado de Néstor Gorosito, pero recalcó que el plantel dirigido por Mano Meneses ha sido uno de los más irregulares en su liga.

“Muy bien Alianza Lima dejando afuera a Gremio. Eso igual no hará que yo diga que es un equipo de punta en el continente. Ustedes me quieren hacer obligar a mí a decir cosas que no siento ni veo”, comentó en su cuenta de YouTube.

PRÓXIMO RIVAL DE ALIANZA LIMA

Al estar clasificado a los octavos de final de la Copa Sudamericana, Alianza Lima se enfrentará a la Universidad Católica de Ecuador el 13 de agosto en Matute, y una semana después viajará a tierras norteñas para buscar su pase a la siguiente instancia del torneo. ¿Podrá lograrlo?