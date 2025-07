Franco Navarro: "Si es por mi, mañana firmamos la renovación con Gorosito"

El director deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro, se pronunció tras la histórica clasificación del cuadro blanquiazul a los octavos de final de la Copa Sudamericana y destacó el trabajo que viene realizando el entrenador Néstor Gorosito.

En entrevista para RPP Noticias, el directivo íntimo no dudó en confirmar las intenciones del club de extender el vínculo contractual con el popular "Pipo", pues buscan extender su proyecto hasta el próximo año.

"Si es por mí, mañana firmamos la renovación con ‘Pipo’ Gorosito y no esperamos a septiembre. Realmente no hay ninguna razón para que no continuara. Para mí es el DT en el 2026", señaló Navarro.

¿LLEGA GIANFRANCO CHÁVEZ?

Asimismo, Navarro señaló que aún se encuentran en la búsqueda de más refuerzos y confirmó conversaciones con el defensa de Sporting Cristal, Gianfranco Chávez: "Hemos hablado con su representante y esperemos ver si puede llegar, para que fortalezca el equipo de Alianza Lima", sostuvo.