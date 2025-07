Jorge Fossati preocupado por su continuidad en Universitario: “Yo soy un simple empleado”

Tras conocerse la renuncia de Jean Ferrari al cargo de administrador de Universitario, el combinado crema no estaría pasando sus mejores momentos, ya que, la preocupación ha llegado al plantel encabezado por el entrenador Jorge Fossati.

En declaraciones a los medios de comunicación, el popular ‘Nono’ indicó que la salida de Ferrari Chiabra del club, lo pone en una situación compleja, debido a que, su arribó a tienda estudiantil se suscitó durante su gestión.

"Yo soy un simple empleado. A mí me contrató la administración que está saliendo. No me parece nada raro que, si viene una nueva administración, tengamos como mínimo, que ponernos de acuerdo para seguir o no", mencionó.

POSIBLES REEMPLAZOS DE JEAN FERRARI

Aunque faltan algunos días para que la Sunat elija al reemplazante de Jean Ferrari en la administración de Universitario, se conoció que Franco Velazco y el exjugador del equipo crema, Miguel Ángel Torres, buscarán tomar el puesto vacante. ¿Quién será el indicado?