¡Otro peruano a Portugal! Gil Vicente oficializa a Bassco Soyer como su nuevo refuerzo

El mediocampista peruano Bassco Soyer ha dado un gran salto en su carrera profesional. Tras finalizar su vínculo con Alianza Lima, el futbolista de 18 años arribó a Portugal para firmar contrato con el Gil Vicente, club de la Primeira Liga, con el que acordó un vínculo por tres temporadas, hasta mediados del 2028.

Soyer fue seguido por varios clubes del extranjero luego de su destacada participación en el Sudamericano Sub-20 con la selección peruana, donde, pese a tener dos años menos que la mayoría de jugadores, logró destacar con un gol memorable desde media cancha ante Chile. Sin embargo, en su regreso a Alianza Lima no encontró las oportunidades esperadas bajo la dirección de Néstor Gorosito.

A pesar de esa situación, el joven mediocentro decidió no irse de forma gratuita y permitió que el club blanquiazul conserve el 35% de sus derechos económicos en esta operación, que también incluyó un beneficio financiero para la institución que lo formó. Bassco alcanzó a debutar en la Liga 1 y dejó su huella con un gol ante Alianza Universidad en Matute.

EMOTIVO MENSAJE

Ya instalado en tierras portuguesas, Bassco Soyer compartió un emotivo mensaje en redes sociales, donde expresó el dolor que sintió al despedirse del club que lo formó desde niño. “Después de 9 años, tengo que despedirme de mi segundo hogar. El club que me dio todo y me hizo conocer a hermanos que me quedarán para toda la vida”, escribió en su cuenta de Instagram.