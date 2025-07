Nolberto Solano, nuevo DT de la sub-23 de Pakistán: "Estos son los retos que hay que asumir"

El estratega peruano, Nolberto Solano, se pronunció tras haber sido designado como nuevo director técnico de la Selección sub-23 de Pakistán, en lo que representa un nuevo capítulo en su etapa como entrenador.

En diálogo con Radio Ovación, el popular "Maestrito" señaló que el proyecto futbolístico para con su nuevo equipo es un trabajo con resultados a largo plazo que espera se puedan concretar a base de esfuerzo y perseverancia.

"Ellos (la directiva) entienden la realidad y dónde se encuentren, ellos saben que este es un plan a largo plazo. Uno en esta carrera tiene que escarbar, luchar y ganarse un puesto, yo no soy el Ñol solano que jugó al fútbol, soy un técnico más que busca un espacio, hacer una carrera y estos son los retos que hay que asumir", dijo.

¿ASUMIRÁ LA SELECCIÓN MAYOR?

Asimismo, Solano confirmó que el proyecto también contempla la posibilidad de entrenar a la Selección absoluta de Pakistán, dependiendo de los resultados que se obtengan con la sub-23.

"Quieren darme la sub 23, que tiene participación en setiembre, y la intención de ellos es ver cómo me adapto y ver la posibilidad que trabaje con la selección mayor pero de momento es un año de contrato con posibilidad de extensión. No hay presión, no hay apuro, pero uno tiene que mostrar el trabajo", sostuvo.