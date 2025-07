Jorge Zúñiga responde a Jean Ferrari: "Aquí nadie está llorando para que la SUNAT ayude"

El presidente de "Aliancistas del Perú", Jorge Zúñiga, se pronunció tras las recientes declaraciones del administrador de Universitario de Deportes, Jean Ferrari, tras la obtención del Torneo Apertura el último fin de semana.

Como se recuerda, el titular del cuadro crema aseguró que su equipo logró ganar el Torneo Apertura “sin ayuda, sin VAR y sin payasadas”, lo cual fue interpretado como un mensaje directo a otros clubes, entre ellos Alianza Lima.

RESPUESTA DE ZÚÑIGA

En declaraciones para Radio Ovación, Zúñiga arremetió contra Ferrari, minimizando sus declaraciones y advirtió que el torneo local aún no ha terminado, por lo cuál confía en que los aliancistas puedan dar la vuelta olímpica a fin de año.

"Aquí nadie está llorando por ayuda de la junta de acreedores, nadie está pidiendo ayuda ni llorando porque la SUNAT me ayude. Aquí el torneo no ha terminado, solo han ganado la parte inicial. No tendríamos por qué llorar, el año no ha terminado", manifestó.