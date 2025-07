Aixa Vigil envía mensaje que ilusiona a los hinchas de Alianza Lima: “Sé que en algún momento volveré”

Tras conocerse la noticia de la salida de Aixa Vigil del equipo femenino de vóley de Alianza Lima, la atacante peruana se pronunció sobre su partida del equipo íntimo y enfatizó que regresará al plantel de La Victoria más adelante.

En declaraciones para Latina, Aixa se mostró muy contenta por todo el cariño que le dieron los hinchas del club íntimo. Además, le deseo lo mejor en busca de conseguir el tricampeonato de vóley y una buena participación en el Mundial de Clubes.

“Estoy muy agradecida, hay muchos hinchas que todavía me apoyan y que me dicen que me van a acompañar en el equipo que este. Ellos me quieren de vuelta y sé que en algún momento volveré a Alianza. Tuvimos triunfos importantes", comentó.

NO CAERÍA EN LOS JUEGOS DE CENAIDA URIBE

Luego de conseguir el bicampeonato, la jefa del equipo de vóley de Alianza Lima, Cenaida Uribe, aseguró que Aixa Vigil, le pidió un tiempo para analizar su permanencia en el equipo victoriano, sin embargo, ya tenía todo arreglado con la San Martín.

Ante ello, la atacante de la Selección Peruana de Vóley de 23 años, mencionó que estuvo esperando el momento indicado para responderle. “Me llamaron periodistas por todos lados, y dije que no estaba lista para hablar, no voy a caer en esos juegos".