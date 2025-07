Juan Jayo en contra del regreso de Kevin Serna a Alianza: “Sería un retroceso”

Tras conocerse que habría un interés de Alianza Lima para volver a contar con Kevin Serna en el plantel, el exjugador íntimo, Juan Jayo se pronunció al respecto y consideró que esto podría ser un retroceso para el actual futbolista de Fluminense.

En declaraciones, el exvolante del plantel blanquiazul le recomendó al colombiano que continue con su carrera en el extranjero, por lo que, sería un error volver al fútbol peruano, del cual salió por la puerta grande tras sus actuaciones en el torneo local e internacional.

“Yo creo que es un poco complicado lo de Kevin, y es venir simplemente a bajarse un poco su valor de venta. Para mí sería un retroceso. Desde aquí, humildemente le puedo decir que tiene que buscar seguir afuera, él no puede venir a jugar acá. Aparte, teniendo Alianza un porcentaje de su pase, no me parece”, manifestó.

NO APORTARÍA NADA EN SU CARRERA DEPORTIVA

De acuerdo a Juan Jayo, un posible retorno de Kevin Serna podría beneficiar a Alianza Lima e hinchas del club, sin embargo, consideró que sería un bajón para su carrera deportiva. “Sí, claro, a todos les gustaría tenerlo. Pero, personalmente, a él no le sirve”.