¿Jugará en el "Mirasol"?: Presidente de Peñarol habló sobre la posibilidad de fichar a Gallese

Ignacio Ruglio, presidente del club Peñarol de Uruguay, se pronunció sobre los rumores que vinculan al arquero peruano, Pedro Gallese, como posible fichaje del "Mirasol", que busca reforzar su portería de cara al resto de la temporada.

En declaraciones para El Espectador Deportes de Uruguay, el presidente de Peñarol dio a conocer los nombres que se encuentran en su lista de opciones para reforzar su portería, sin embargo, precisó que el nombre del guardameta de la "Bicolor" no figura en ella.

"Alexander Domínguez también es una posibilidad y otros arqueros por los que Diego Aguirre (DT de Peñarol) pidió averiguar. ¿Pedro Gallese? Me nombró a (Ignacio) Arce (juega en Deportivo Riestra), pero a (Pedro) Gallese no me lo mencionó", dijo.

QUIEREN A AGUERRE

En ese sentido, Ruglio confesó que la primera opción del club es concretar el retorno del portero uruguayo, Washington Aguerre, quien hoy juega en Independiente Medellín de Colombia.

"Anoche leí una noticia de que Washington Aguerre había tenido problemas con unos hinchas en Colombia y que lo podían sancionar, por lo que le escribí un mensaje diciéndole que no sabía bien lo que estaba pasando, pero que, si algo se complicaba, Peñarol está por encima de todos nosotros. 'Si en algún momento crees que tienes que volver, acá tienes las puertas abiertas', le dejé dicho", sostuvo.