Ricardo Gareca sobre su salida de la Selección: “Habían diferencias con Agustín Lozano”

La salida de Ricardo Gareca de la Selección Peruana dejó consternados a los hinchas de la blanquirroja, y a más de dos años de su partida, el argentino reveló las causas que conllevaron a dar un paso al costado del combinado patrio en los que estaría involucrado el actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano.

Durante una entrevista con ‘radio Mitre’, el ‘Tigre’ mencionó que no lamenta haberse hecho cargo de Perú en un momento complicado donde la bicolor pasaba situaciones difíciles en las Eliminatorias rumbo a un Mundial de fútbol.

“Había un interés, pero las formas que se dieron no me gustaron y decidí alejarme de la selección para ver otras posibilidades. No me arrepiento de dejar al Perú, no tenía puntos en común con la presidencia actual. Habían diferencias muy significativas”, precisó

REGRESAMOS A UN MUNDIAL LUEGO DE 36 AÑOS

Ricardo Gareca será un hombre recordado por los hinchas de la Selección Peruana, ya que, le devolvió la ilusión a los amantes del fútbol del ver a la bicolor en una cita Mundialista, la cual sucedió en Rusia 2018 y estuvo a punto de llegar a otro evento deportivo como Qatar 2022, pero quedó eliminado en el repechaje ante Australia.