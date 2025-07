Carlos Bustos, nuevo DT de Deportivo Garcilaso: "Estamos con muchas expectativas"

El estratega argentino, Carlos Bustos, dio sus primeras declaraciones como nuevo director técnico del Deportivo Garcilaso del Cusco, para reemplazar en el cargo a su compatriota Guillermo Duró.

En declaraciones a la prensa del club cusqueño, Bustos expresó su felicidad por esta nueva oportunidad de dirigir en la Liga 1 y confesó que su principal reto es hacer que el club se consolide como un cuadro competitivo en el torneo local.

"Estamos con muchas expectativas, agradecido con la directiva, es mi cuarta vez en Perú, el cuarto equipo que dirigimos y también mi sexto año, contento, es una institución muy joven pero que está bastante bien ordenada, con un desafío importante que es seguir creciendo, poder estar a la altura del club, darle buenos mensajes a los jugadores y tratando de tener una buena propuesta para la gente que es importante", dijo.

SU SALIDA DE THE STRONGEST

Asimismo, Bustos dio detalles sobre las causas que motivaron su salida del The Strongest de Bolivia: "Salí de The Strongest, no tanto por una parte deportiva, sino por una parte económica, el fútbol de Bolivia no la pasa bien, además ya hace un tiempo queríamos volver al fútbol peruano", sostuvo.