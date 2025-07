[Entrevista] Alexandra Llaro: “El entrenador de vóley ayuda a que la jugadora se llene de confianza personal”

Por: Manuel Silva Córdova

Aunque Regatas Lima no pudo conseguir el título de la Liga Nacional de Vóley 2025, Alexandra Larro se siente orgullosa de los logros obtenidos por la institución. Es por ello, que la atacante del equipo chorrillano sostuvo una entrevista con Panamericana.pe donde contó los momentos que vivió en la temporada con la camiseta celeste, la cual defenderá el próximo año y buscará cobrarse una revancha.

¿Cómo afrontaste el momento que viviste tras lesionarte ante la U en las semifinales?

La primera semana fue complicada y dura, especialmente porque tuvimos una derrota de 3-0 contra Alianza Lima. La siguiente semana lo llevé con más tranquilidad, con el apoyo de mi entorno. Ahora lo sobrellevo poco a poco, aunque hay días que caigo, pero todo está más tranquilo.

En la tercera final de Regatas ante Alianza. ¿Qué le faltó al equipo para salir campeón?

No estuve presente en la semana de entrenamiento previo a la final, pero sucedieron algunas cosas. Kiara Montes tuvo que hospitalizarse porque estaba con un tema de asma. Shanaiya Aymé estaba mal, Emily Zinger estaba con un problema de fiebre. Entonces, creo que hubieron factores que nos jugaron en contra, pero igual Alianza fue un justo campeón.

En la segunda final, algunas personas trataron de desacreditar el triunfo de Regatas ante Alianza. ¿Qué les dices a ellos?

Se entiende de alguna forma porque son hinchas de Alianza y quieren que su equipo siempre gane, pero definitivamente ese partido estuvimos más concentradas. Las estudiamos más a las jugadoras y en ese momento todo estuvo a nuestro favor. Fue un partido positivo.

Si pudieras calificar del 1 al 10 la temporada de Regatas. ¿Cuánto le pondrías y por qué?

Le pondría 9.5 porque nos faltaron algunos detalles para poder llegar al 10, pero definitivamente fue una buena temporada para todas las jugadoras.

En la temporada ¿cuáles son los equipos que complicaron a Regatas?

Alianza, es un equipo potente y fuerte. Tenía muy buenas jugadoras dentro del campo y en la banca. San Martín, también fue un equipo que nos complicó en su momento. Después, Circolo Sportivo Italiano, le teníamos mucho respeto porque era un equipo que defendía mucho y también Universitario que tenía un equipo muy bueno.

Mencionas a Universitario. ¿Qué sucedió en el segundo partido de semifinales que lo pierden?

Fue un golpe anímico muy duro para nosotras (…) Al día siguiente teníamos que entrenar porque venía el extragame tres días después. Teníamos que recuperarnos como sea. Nuestra capitana Kiara Montes nos habló y dijo que esa derrota debería dejarnos una enseñanza.

¿Consideras que estabas realizando la mejor temporada en tu carrera antes de lesionarte?

Es raro porque siento que cuando estaba en el Túpac, que no es un club que pelea los primeros lugares, tenía momentos donde yo tenía que marcar diferencia. En Regatas tengo otro rol. Mucha gente decía que estaba en mi mejor momento, pero no me daba cuenta, pero siento que era otra Alexandra. Podría decir que sí, pero también tuve buenos momentos en el Túpac.

Foto: Diana Tarazona

¿Crees que reunías los méritos para ser convocada por el profesor Antonio Rizola a la Selección Peruana?

No sé si cumplía los méritos porque siento que ahora la Selección Peruana tiene más puntas que otras posiciones como centrales, armadoras y opuestas, creo que estamos cortos de eso. Creo que Perú tiene muy buenas puntas. El profe Rizola me dijo que estaba convocada, pero no pude estar por el tema de mi lesión.

Hablando de la Selección. ¿Qué te pareció la participación de Perú en la Copa América de vóley?

No pude ver todos los partidos por el tema de mis terapias, pero se veía un equipo lindo y unido, un plantel diferente (…) Está selección renovada ha demostrado que se pueden lograr grandes cosas.

De no continuar en Regatas Lima. ¿En qué equipo de la liga peruana de Vóley te gustaría jugar y por qué?

Me gusta mucho Circolo Sportivo Italiano, porque es un equipo muy aguerrido y luchador. Me gusta mucho ese aura (…) Me gustaría jugar en San Martín, Alianza o Universitario, sería bueno.

De los tres que mencionas, ¿No tienes un favorito?

No porque siento que depende mucho de las chicas que estén en ese momento y también del entrenador, porque influye mucho en el tema de la funcionabilidad del equipo y rendimiento personal porque llenan de confianza a la jugadora.

¿Cuáles son los objetivos que te gustaría concretar la próxima temporada con Regatas Lima?

Me gustaría jugar una final (…) y obviamente ganarla. Personalmente, me gustaría sumar más puntos desde el arranque (del campeonato). Creo que mi mejor versión se vio al final (del torneo).

¿Crees que existe una deuda pendiente con Alianza Lima?

No creo que sea deuda pendiente. Mi deuda pendiente es jugar una final.

¿Qué les promete a los hinchas de Regatas Lima para la temporada 2025-2026?

Regatas Lima seguirá siendo un equipo con mucho compañerismo, donde todas las jugadoras dejaremos lo mejor en el terreno de juego. Personalmente, daré lo mejor de mí y trataré de ser una mejor Alexandra la próxima temporada.

Foto: Diana Tarazona

Muy aparte de voleibolista eres comunicadora. ¿Qué metas te gustaría cumplir?

Mi sueño es ser reportera de campo en un partido de la Selección Peruana (…) Me lo he imaginado cada vez que voy al Estadio Nacional a ver los partidos de fútbol.

Te gusta el fútbol como mencionas. ¿Hinchas de que equipo eres?

De ninguno (…) Mi familia es de la ‘U’, mi enamorado es de Alianza. Tengo tíos que son de Alianza, pero no soy de ninguno de los dos equipos.

Entonces. ¿El corazón de Alexandra Llaro es mitad crema y mitad blanquiazul?

Por parte de mi entorno si, pero personalmente no soy hincha de ningún equipo. Mi corazón es celeste de Regatas Lima.

