Peña ya imagina a Carrillo, Yordy y Cartagena en Alianza: “Yo intento convencer a todos”

El volante reveló que ha conversado con Carrillo, Cartagena y Yordy Reyna sobre regresar a Alianza Lima, aunque su decisión fue totalmente personal. “Ahora me toca recibirlos a ellos como me van a recibir a mí”, afirmó.

Sergio Peña ya es jugador de Alianza Lima nuevamente. En su presentación oficial, el mediocampista formado en Matute confirmó que volvió al club por motivaciones personales y deportivas, pero también dejó entrever un detalle que ha generado ilusión entre los hinchas: las conversaciones que sostuvo con sus amigos y compañeros de selección André Carrillo, Wilder Cartagena y Yordy Reyna sobre un posible retorno al club. “Yo intento convencer a todos, a Yordy, a Will, a André... pero claro, ya es decisión de cada uno”, contó Peña entre risas, sin ocultar su deseo de que otros íntimos también se animen a volver.

Peña y sus lazos íntimos: “Los de Alianza son todos de mi mesa en la selección”​

Aunque su decisión fue tomada de manera individual, Peña confesó que siempre hubo una conversación permanente con estos futbolistas sobre lo que significaría volver a vestir la camiseta blanquiazul. “Sé que todos ellos son hinchas, sé que se mueren por volver. He hablado con ellos, hablamos con ellos siempre en la selección y yo creo que todos tienen la ilusión de volver en algún momento”, sostuvo. Además, resaltó que “no lo veo muy lejano” ese regreso colectivo, lo que emocionó a muchos seguidores aliancistas en redes sociales.

Peña explicó que solo su familia, su hija y su pareja sabían del fichaje, ni siquiera los seleccionados más cercanos. “Los más cercanos que son los de selección me han estado escribiendo, pero no les he respondido porque no quería adelantar nada”, indicó. No obstante, ahora que la noticia es oficial, el mediocampista aseguró que está listo para asumir un nuevo liderazgo en el vestuario y sumar a un grupo en el que ya conoce a varios. “Me llevo bien con todos, pero los que están en Alianza son todos de mi mesa en la selección: el ‘charapa’ (Garcés), Paolo, el ‘Kaiser’ (Zambrano)...”, detalló.

Finalmente, el futbolista expresó su entusiasmo por esta etapa: “Espero poder darle mi mejor versión al club, al hincha blanquiazul que lo único que se merece son cosas positivas”. Peña dejó claro que su regreso no es casual, sino una decisión cargada de simbolismo y sentimiento: “Me fui con 18 y vuelvo con 29. Ya es momento de devolverle a Alianza todo lo que me ha dado y también de darle el tiempo que merece mi hija”. Mientras se prepara para entrenar con sus nuevos compañeros, los hinchas no dejan de soñar con que las amistades de Peña también sigan su ejemplo.