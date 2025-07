Universitario de Deportes y Sporting Cristal 'se pelean' por contratar a dos delanteros de la Selección Peruana

Mientras se acerca la etapa decisiva del campeonato, Universitario de Deportes y Sporting Cristal ya planifican sus movimientos para reforzar sus planteles. En las últimas horas, trascendió que el entorno de Luis Ramos ha sostenido contacto con el gerente deportivo de la "U", Álvaro Barco. Sin embargo, no se descarta que el mismo representante haya conversado también con directivos del club celeste, lo que evidencia el interés de ambos equipos por el mediocampista.

Santiago Ormeño entra en el radar

Ante las complicaciones que estaría representando fichar a Luis Ramos —principal objetivo de Universitario—, el nombre de Santiago Ormeño ha empezado a ser considerado como una opción alternativa. Según fuentes cercanas al futbolista, tanto Universitario como Sporting Cristal han realizado consultas por el delantero, aunque su situación contractual aún debe resolverse antes de cualquier movimiento.

Actualmente, Ormeño tiene vínculo con un club del fútbol chino hasta diciembre de este año. No obstante, su entorno estaría analizando la posibilidad de una rescisión anticipada para facilitar su llegada a otro equipo. Aunque no se trata de una prioridad absoluta, su perfil no pasa desapercibido y ambos clubes grandes del fútbol peruano siguen de cerca su situación.

La pugna por estos refuerzos promete agitar el mercado local en las próximas semanas. Mientras tanto, las directivas de Universitario y Cristal evalúan con cautela sus opciones para no perder terreno frente a los otros competidores del torneo Clausura.