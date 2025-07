Josué Estrada, nuevo jugador de Alianza Lima: "Vengo a querer hacer historia"

Josué Estrada, flamante fichaje de Alianza Lima, brindó sus primeras declaraciones como jugador del cuadro blanquiazul, tras haber jugado la primera parte del torneo local por Cienciano del Cusco.

Al respecto el lateral de 28 años expresó su felicidad por llegar a uno de los equipos más grandes del país y señaló que esta oportunidad le llega en una etapa madura de su carrera futbolística.

"Estoy contento por la bienvenida que me están dando, llegar a un club grande como Alianza Lima es importante para mí, para mi carrera, para mi familia. Siento que estoy en un momento maduro de mi carrera, llego a un club que me está dando la chance de poder hacer lo que más me gusta", dijo.

SUS OBJETIVOS

Asimismo, Estrada indicó cuáles son sus objetivos con el conjunto de La Victoria: "Ganarme al hincha, vengo a querer hacer historia, a ganar muchas cosas con Alianza. Vengo a demostrar mi fútbol y ser el mejor. Voy a entregar mi 101 por ciento para sacar los partidos adelante. Confíen en mi", sostuvo.