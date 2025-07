César Inga revela el motivo de su frustrado traspaso al Olimpia: ¿Qué dijo?

El futbolista de Universitario de Deportes, César Inga, rompió su silencio y habló de su frustrado traspaso al club Olimpia de Paraguay, equipo que había mostrado interés en él por sus buenas actuaciones con camiseta crema.

Mediante una transmisión en sus redes sociales, el lateral izquierdo de 23 años explicó que los paraguayos buscaban el préstamo del jugador con opción a compra, algo con lo que no estaban de acuerdo los cremas, pues querían la venta completa.

"Olimpia quería préstamo con opción de compra y la ‘U’ no quería. Si querían que me vaya, tenían que comprar mi pase", señaló el futbolista merengue sobre su no llegada al equipo dirigido por Fabián Bustos.

OTROS CLUBES

Cabe precisar que, además del interés de Olimpia, el jugador de Universitario también habría llamado la atención de equipos, principalmente de la MLS, sin embargo, no habría llegado otras ofertas formales para hacerse con sus servicios.