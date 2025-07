Eliminatorias 2026: ¡Definido! Fechas y horarios de Perú ante Uruguay y Paraguay

Cada vez falta menos para el final de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, y Perú ya conoce con exactitud cuándo y a qué hora se jugarán sus dos últimos partidos. La Conmebol confirmó el cronograma de las fechas 17 y 18, en las que la Bicolor buscará mantener viva la esperanza de llegar al repechaje.

PERÚ EN MONTEVIDEO PARA ENFRENTAR A URUGUAY

La Confederación Sudamericana de Fútbol anunció que todos los partidos de la fecha 17 se jugarán el próximo 4 de septiembre de manera simultánea. Ese día, la escuadra peruana enfrentará a Uruguay en Montevideo a las 8:30 p.m. hora local (6:30 p.m. hora peruana), en un duelo clave para las aspiraciones de la selección dirigida por Óscar Ibáñez. La programación de esta jornada también incluye partidos como Brasil vs Chile, Argentina vs Venezuela y Colombia vs Bolivia, todos en horarios similares.

Actualmente, Perú ocupa el noveno lugar en la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas con 12 puntos, por lo que está obligado a ganar sus partidos y esperar resultados ajenos. La Bicolor necesita que tanto Venezuela como Bolivia pierdan sus dos encuentros para mantener posibilidades de alcanzar el ansiado repechaje que le permita seguir soñando con el Mundial 2026.

CIERRE ANTE PARAGUAY EN LIMA

La última fecha de las Eliminatorias se jugará el 9 de septiembre, y ese día Perú se medirá ante Paraguay en el Estadio Nacional de Lima a las 6:30 p.m. hora local. La jornada también contempla el Ecuador vs Argentina, Chile vs Uruguay y Bolivia vs Brasil, todos en simultáneo para evitar especulaciones en esta etapa decisiva.

Este encuentro podría definir el futuro de la selección peruana y de otros equipos sudamericanos que luchan por un cupo al Mundial. Los hinchas peruanos ya marcan en el calendario estos encuentros que serán determinantes para las aspiraciones de la Bicolor, que buscará cerrar de la mejor forma un proceso eliminatorio que ha estado lleno de dificultades.