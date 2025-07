Paolo Guerrero sobre Juan Vargas: “Teníamos una gran amistad, si se da el reencuentro, encantado”

El delantero Paolo Guerrero rompió su silencio respecto a las recientes declaraciones de Juan Manuel Vargas, quien en el podcast Enfocados reveló el distanciamiento entre ambos. En entrevista con RPP, el capitán histórico de la Selección Peruana reconoció que ya no mantiene contacto con el ‘Loco’, pero dejó abierta la posibilidad de un reencuentro.

“Sí, vi sus declaraciones. Inclusive le escribí a Jefferson (Farfán) y le dije que hoy por hoy ya no tenemos contacto”, comentó Guerrero. “Tuvimos una gran amistad con el ‘Loco’, pero en algún momento dejamos de hablar por motivos de la vida”, añadió el actual goleador de Alianza Lima.

Sin embargo, el ‘Depredador’ dejó claro que no guarda rencores y que estaría dispuesto a retomar el vínculo con su excompañero: “No me meto con nadie, espero que no se metan conmigo. Si se da la oportunidad de conversar con él, yo encantado. Siempre lo he respetado y nunca me van a escuchar hablar mal de él”.

¿QUÉ PASÓ REALMENTE?

Por su parte, Juan Vargas había explicado en Enfocados que la ruptura de la amistad se dio por sentirse desprotegido en un contexto donde, según él, Claudio Pizarro y él ya no eran tomados en cuenta por la Selección, mientras Paolo Guerrero y Jefferson Farfán sí permanecían en el grupo. A pesar de ello, las palabras de Guerrero abren la puerta a una posible reconciliación entre dos referentes del fútbol peruano.