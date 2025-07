Carlos Zambrano sobre Néstor Gorosito: “Me ha devuelto la ilusión de jugar”

A pesar de tener 35 años, Carlos Zambrano ha demostrado que la edad son solo números, ya que, se ha convertido en una pieza fundamental para Néstor Gorosito en Alianza Lima y Óscar Ibáñez en la Selección Peruana, planteles donde es titular indiscutible.

Durante una entrevista con Exitosa, el ‘Kaiser’ reveló que estaba pensando en dejar el fútbol, sin embargo, el defensor nacional sostuvo una charla con ‘Pipo’ Gorosito, a quien agradeció pro devolver la confianza de mantenerse en un terreno de juego.

"Hoy en día tengo casi 36 años, mi idea era retirarme a los 35, yo lo he hablado con mis entrenadores, la mayoría me aconsejó que disfrute hasta donde pueda, sinceramente no creo que lo extrañe. Hoy en día, con el profesor 'Pipo' Gorosito, me ha vuelto la ilusión, nos entendemos mucho, habla mucho con los referentes, personalmente somos muy parecidos", precisó.

SE PERDERÁ LAS ÚLTIMAS FECHAS DEL APERTURA

A tan solo dos fechas de culminar el Torneo Apertura de la Liga 1 2025, Carlos Zambrano reveló que no podrá formar parte del equipo, ya que, sufrió una lesión que lo alejará de los terrenos de juego por casi dos semanas. “Tras la resonancia tengo los resultados, es un desgarro de primer grado, tengo para 10 a 14 días de para, pero me conozco y normalmente espero estar antes de ese tiempo”.