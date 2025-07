Ricardo Gareca no descarta volver a la selección peruana: "Tengo motivos para volver"

Tras su salida de la selección de Chile, el técnico argentino Ricardo Gareca, señaló en una entrevista que siempre mantiene "motivos para volver" a la selección peruana, de cara a las Eliminatorias 2030, citando tanto razones personales como sus inversiones en el país.

En el programa ‘Doble Punta’, el popular 'Tigre' explicó que tiene negocios e inversiones en Perú, donde paga impuestos y mantiene todo en regla. Afirmó que viaja regularmente a Lima por asuntos personales y que el trato recibido tras sus siete años al frente de la Blanquirroja le sigue generando un vínculo fuerte con el país.

Respeto al proceso vigente

Gareca reconoció que no es el momento de hablar sobre ese tema cuando actualmente ocupa el banquillo Óscar Ibáñez a quie quiere mucho y subrayó que los procesos largos en Perú han perdido tolerancia.

"Antes era normal cambiar, pero después tuvimos un proceso largo de 7 años y medios. Algo impensado en los últimos tiempos. Ahora se volvió a la poca tolerancia en los procesos", dijo el 'Tigre'.

Resta importancia a críticas y sus controles médicos

Admitió que la decisión de su eventual retorno dependerá de múltiples factores y de las autoridades futbolísticas. El DT aseguró sentirse "fuerte para dirigir" pese a las críticas por su edad y subrayó que combina experiencia y juventud con su equipo de trabajo.

Gareca también señaló que se realiza controles médicos regularmente y que, aunque no puede descartar nada en el fútbol, no ha definido hasta cuándo continuará ejerciendo la profesión. "No me he replanteado hasta cuándo vamos a seguir", agregó.