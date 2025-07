Aixa Vigil sobre su salida de Alianza: “La gente que me apoyaba ahora me dice malagradecida”

Tras la obtención del bicampeonato en la Liga Peruana de Vóley, Alianza Lima informó a los hinchas la salida de algunas jugadoras como Mariana Scherer, Sonaly Cidrao, Fabiana Távara o Aixa Vigil, quien tendría todo arreglado para ser el fichaje estrella de la Universidad San Martín de Porres (USMP).

Durante una entrevista con Central Vóley, la atacante nacional agradeció a los simpatizantes del equipo blanquiazul por el cariño que le brindaron, sin embargo, Aixa mencionó que, tras conocerse su partida de la institución, hubo personas que le recriminaron su decisión.

“Ha sido complicado, la verdad, porque la misma gente que me apoyó en la Liga cuando gané cinco veces el MVP fueron las mismas personas que me dijeron que era una malagradecida, que no respetaba al equipo con el que había jugado y que tanto me había apoyado”, precisó.

SIEMPRE RECORDARÁ AL EQUIPO VICTORIANO

Aunque estuvo más de tres años en el combinado victoriano, Aixa Vigil, aseguró que siempre tendrá presente a la institución con la que pudo sacar su mejor versión como voleibolista. “Desde el amor les digo que Alianza siempre va a tener mi corazón por más que la gente me o les haya dolido que me haya ido”.