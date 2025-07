Bernardo Cuesta tras derrota de Melgar ante Alianza: “El que más llora, tiene más beneficios”

Tras la derrota de Melgar en el Estadio Monumental de la UNSA de Arequipa 1-0 ante Alianza Lima con un polémico arbitraje de Jordi Espinoza, causó la molestia de los jugadores e hinchas arequipeños.

Uno de los primeros en levantar su voz de protesta fue el delantero del combinado rojinegro, Bernardo Cuesta, quien aseguró que, al ser un club del interior del Perú, tienen menos beneficiosos en la Liga 1 2025. Además, indicó que en este torneo se favorecen a equipos que continuamente se quejan por los arbitrajes.

"Somos de provincia, orgulloso de ser de provincia, y vamos a luchar contra todo. No me interesa contra quién. Sabemos lo que somos y a dónde vamos, y eso no va a dejar de ser así (...) Este es el juego del que más llora, tiene más beneficio. Siempre es la misma rueda y después puras risas, pero cada vez caemos más abajo", precisó.

UBICACIÓN DE MELGAR EN EL APERTURA

Este tropiezo de Melgar hizo que el cuadro arequipeño no pueda soñar con levantar el título de ganador del Torneo Apertura, ya que, se ubican en el cuarto lugar del certamen con 29 puntos a tan solo tres unidades en juego.