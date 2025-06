Ricardo Gareca tras su salida de Chile: "Me tenía fe y nunca le pude encontrar la vuelta"

El estratega argentino, Ricardo Gareca, rompió su silencio tras dejar la dirección técnica de la Selección Chilena y habló sobre lo que fue su paso por la "Roja", que marcha última en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas.

En entrevista para Radio Continental, el "Tigre" expresó su pesar por la catastrófica campaña que tuvo con el combinado mapocho, pese a sus esfuerzos por revertir el panorama adverso y llegar a puestos de clasificación.

"Enfrenté tantos años a Chile, me gustan los jugadores chilenos porque son parecidos al argentino, al sudamericano. Me tenía fe con el trabajo y nunca le pude encontrar la vuelta, la realidad es esa. No pude plasmar una idea o continuidad para que el equipo se sintiera más seguro y los resultados no me acompañaron", dijo.

SOBRE EL PRÓXIMO DT

Asimismo, Gareca habló sobre el perfil que debería tener el próximo entrenador de Chile: "Que conozca el medio y le tengan la paciencia de armar algo con tiempo, más en selección. Si se cambia, se cambia y se cambia, es complicado", sostuvo.