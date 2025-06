[Entrevista] Rachell Hidalgo: “Perder a mi hermano antes de la final contra Alianza fue duro para mí”

Por: Manuel Silva Córdova

Su gran trabajo dentro del campo hizo que sea considerada como la mejor libero de la Liga Peruana de Vóley 2024-2025 y una de las más destacadas de Regatas Lima. Oriunda de Tarapoto, Rachell Hidalgo sostuvo una entrevista con Panamericana.pe donde habló sobre la temporada que realizó con el equipo chorrillano y algunos momentos difíciles que atravesó.

¿Cómo describes esta temporada en Regatas Lima?

En realidad, siento que fue una buena temporada para el club y las jugadoras porque tengamos en cuenta que se renovó a la mitad del plantel. Fue un campeonato muy bueno porque al inicio habían personas que no creían que podíamos llegar al podio y tener un buen rendimiento (…) Nosotras mismas nos dimos cuenta que con esfuerzo podíamos lograr grandes cosas (…) Para mí un segundo puesto no está mal, pero nos quedamos con el sinsabor de que pudimos dar más de nosotras para luchar por el primer puesto. Siento que fue una buena temporada para todas las jugadoras.

Mencionas que se fueron varias integrantes del equipo. ¿Qué partida se sintió más en el club?

Tuvieron sus razones el comando técnico y dirigentes de renovar a la mitad del equipo (…) pero como siempre digo: En la vida no todo es para siempre (…) Con la salida de algunas jugadoras, me sentí emocionada porque significaba que podía darme a destacar más con esfuerzo y disciplina.

¿Qué tan complicado fue para ti afrontar el tercer partido contra Alianza tras la partida de tu hermano?

Fue un golpe duro porque durante la temporada estaba junto a mi familia, comando técnico, dirigentes y chicas del equipo, quienes me mostraron su apoyo. Estábamos luchando contra el cáncer de mi hermano, pero lastimosamente la enfermedad fue mucho más fuerte y tener que vivir eso antes de la final contra Alianza Lima fue duro. Mi hermano era todo para mí, fue como un padre.

Yo no iba a disputar esa final, se lo comenté al profesor Horacio (Bastit) porque no me sentía en la condición física y mental para afrontarla, pero gracias a dios, mis compañeras y comando técnico estuvieron a mi lado, quienes me dieron esa fortaleza (…) Siento que no jugué al 100% el partido. Estaba super distraída, no podía concentrarme (…) Estoy muy feliz por el rendimiento de todas mis compañeras.

Previo al partido pasaron muchas cosas. Algunas de las chicas se enfermaron, quienes terminaron yendo a la clínica. En realidad, estoy feliz por el partido que hicimos, independientemente de las cosas que sucedieron previo al encuentro.

En redes desacreditaron el triunfo de Regatas para forzar el extragame. ¿Qué le dices a esas personas?

Respeto mucho lo que las personas piensan de ciertas situaciones. En el segundo partido que Alianza lo pierde, sucede porque simplemente nosotras jugamos y las analizamos bien, por lo que, no jugaron un buen partido, cosa que también sucedió en el tercer partido. Ellas (voleibolistas de Alianza) jugaron bien, rindieron bien y nos analizaron bien. Es parte del deporte. Creo que ellas no se dejaron ganar.

¿Qué le faltó a Regatas para consagrarse campeón en la temporada?

Nos faltó meses de preparación como lo dijo el profesor Horacio. Siento que no estábamos preparada para disputar esa final en ese momento porque nos faltaba afinar muchas cosas. No llegamos con el equipo completamente bien. No llegué bien al partido de la final ante Alianza.

¿Si pudieras calificar del 1 al 10 la actuación de Regatas esta temporada? ¿Cuánto sería y por qué?

Creo que un siete porque hemos tenido un buen equipo este año. Todas son muy jóvenes. Hemos podido desarrollarnos y complementarnos bien durante toda la temporada (…) Sé que pudimos dar mucho más porque he visto el sacrificio de mis compañeras en los entrenamientos.

Foto: Panamericana.pe

En la temporada. ¿Qué equipos complicaron a Regatas Lima?

Siento que esta temporada (en la Liga Peruana de Vóley 2024-25) ha estado muy pareja. Muchas veces en años anteriores ya se sabía quien iba a salir campeón, pero este año hubo muchas sorpresas. Siento que en la temporada Circolo Sportivo Italiano, Deportivo Soan, Universitario, San Martín y Alianza, fueron los equipos que nos complicaron más (…) Son clubes guerreros y fuertes.

Mencionas a la ‘U’, Alianza y San Martín. ¿Qué tanto en contra juega la hinchada de los equipos?

Me encanta jugar con hinchada, sea en contra o a favor. Vivo cada partido al igual que mis compañeras (…) La hinchada que trae Alianza y la ‘U’ es maravillosa porque llenan coliseo y esa vibra de jugar con mucha gente es espectacular.

¿Como describes la sensación de haber sido elegida como la mejor libero de la Liga 2024-2025?

Estoy contenta, pero no feliz al 100% porque siento que pude haber dado más de mí. Era un premio que durante toda la temporada quería intentar obtenerlo, por el simplemente hecho que había un premio monetario de por medio, el cual iba destinarlo para el tratamiento de hermano, sin embargo, no llegamos a concretar la meta que tenía (…) Salí a recibirlo con la satisfacción que hice una temporada regular (…) Si no hubiese sido por mi hermano, no me habría esforzado al 100%.

Hablando de Regatas ¿Qué fichajes llegarán al equipo la próxima temporada?

No tengo la idea de que jugadoras nacionales y extranjeras van a llegar, ni tampoco quienes se van a ir. También, me falta conversar con el club para ver mi situación (…) Todavía no sé (si me quedo en Regatas). Estoy analizándolo. Me falta tener una charla (con el club), pero me quiero quedar. Amo estar en Regatas, se ha convertido en una familia.

Se fue Emily Zinger ¿Cómo afecta su salida al grupo?

Es una gran jugadora, al igual que todas nosotras durante la temporada. La decisión que tome para su futuro deportivo, estaré muy feliz por ella (…) Le deseo lo mejor del mundo (…) Su salida de Regatas nos deja un gran vacío.

Para los hinchas de Regatas. ¿Qué se les promete para la próxima temporada?

Quiero darle las gracias por el apoyo en la temporada 2024-25 porque se aumentó bastante la hinchada. Hay bastante gente que hace corazón celeste (…) La próxima temporada como todos los clubes es campeonar y dentro de Regatas existe esa consigna. Ya se ha demostrado que con gente joven se pueden lograr grandes cosas.

RACHELL HIDALGO RESPONDE A LAS REDES DE PANAMERICANA TV

Rachell Hidalgo no dudó en contestar a las redes de Panamericana TV, donde respondió a un divertido PingPong. Además, reveló su equipo ideal en un campo de vóley y finalmente, envió un mensaje a los jóvenes que desean comenzar su aventura en este deporte.

RACHELL HIDALGO NO SE GUARDA NADA Y CONTESTA A UN DIVERTIDO PINGPONG

¿Cúal será el equipo ideal de vóley de Rachell Hidalgo? ¿Qué te parece?

Rachell Hidalgo comparte un mensaje a las personas que quieren dedicarse al vóley