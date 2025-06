'Loco' Vargas y el ‘Cóndor' Mendoza volvieron a enfrentarse durante partido de fútbol 7

Una nueva polémica se registró durante el partido entre Sporting y Universitario por la Copa Leyendas 2025, que se desarrolla en el Polideportivo Limatambo de San Borja. El protagonista fue Andrés ‘Cóndor’ Mendoza, de 47 años, quien realizó una ‘paradiña’ sobre la pelota.

La acción fue considerada como una burla hacia sus rivales merengues, Juan Manuel ‘Loco’ Vargas, de 41 años, reaccionó de inmediato. La tensión se disparó cuando ambos exseleccionados protagonizaron nuevamente un fuerte cruce verbal, como el ocurrido en 2024.

DISCULPAS PÚBLICAS

En pleno partido, el ‘Cóndor’ lanzó una advertencia: “¡Ahora sí no!”, dando a entender que no toleraría una nueva agresión de parte de Juan Manuel Vargas. Enseguida, el popular "Loco" replicó: “¿Ahora sí no qué?! ¡No seas hue***!”. Pero la cosa quedó allí y siguió el encuentro.

Este nuevo enfrentamiento entre Vargas Risco y Mendoza Acevedo ocurre meses después del episodio en el que el ‘Loco’ le propinó una cachetada al representante ‘celeste’, hecho que generó la posterior disculpas públicas del exjugador de Universitario de Deportes, informa Willax.