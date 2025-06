Gustavo Zevallos sobre Miguel Araujo: "Sería de mucha utilidad para el club, pero no tengo nada concreto"

El director deportivo de Sporting Cristal, Gustavo Zevallos, se pronunció sobre las incorporaciones que buscará concretar el conjunto celeste con miras a la segunda parte del torneo local y confirmó que buscarán reforzar la línea defensiva tras la salida de Franco Romero.

En entrevista para Radio Ovación, el directivo rimense habló sobre los rumores sobre supuestas negociaciones entre el club y el defensa peruano, Miguel Araujo. Si bien confesó que le gustaría incorporarlo al plantel, indicó que no existe nada concreto.

"Jugadores de la selección son importantes para cualquier equipo, no voy a negar que un jugador como Araujo sería de mucha utilidad para el club pero no tengo nada más que decir de eso, no tengo nada concreto, no es que hemos cerrado algo. Lo que más aparece en este momento son especulaciones, ahora mismo no hay nada", dijo.

SOBRE ANDERSON SANTAMARÍA

Asimismo, Zevallos negó que la directiva bajopontina haya intentado fichar al defensa Anderson Santamaría, quien hoy juega en Universitario de Deportes: "Con todo el respeto que se merece, en ningún momento pensamos en incorporarlo", sostuvo.