¿Reencuentro en Ecuador? Lapadula sería objetivo de Emelec para este mercado

El futuro de Gianluca Lapadula podría tomar un giro inesperado. Aunque aún tiene vínculo contractual con el Spezia hasta mediados de 2026, medios ecuatorianos reportan que Emelec estaría interesado en fichar al atacante peruano. La información fue difundida por el periodista José Llerena, de KCH FM Radio, quien aseguró que el club de Guayaquil estaría en búsqueda de otro futbolista peruano para reforzar su ofensiva.

“Me dicen que están buscando la contratación de otro peruano: Lapadula. Me dicen que buscan eso”, sostuvo Llerena, dando a entender que las conversaciones estarían en marcha. Incluso señaló que la llegada del delantero podría concretarse pronto: “Posiblemente el día lunes llegue. Es lo que me dicen”, agregó el comunicador, aunque por ahora no hay confirmación oficial por parte del club ni del entorno del jugador.

Un posible reencuentro con Christian Cueva

De concretarse su fichaje, Lapadula compartiría vestuario nuevamente con Christian Cueva, con quien ya coincidió en la Selección Peruana durante las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. En Emelec también milita el mediocampista Alfonso Barco, por lo que el ‘Bombillo’ se perfila como un equipo cada vez más vinculado al talento peruano.

Cabe recordar que Lapadula no logró el ascenso a la Serie A con el Spezia esta temporada, por lo que su situación podría ser evaluada por el club italiano. Actualmente, según el portal Transfermarkt, su pase está valorizado en 750 mil euros. Además, recientemente fue convocado por la Selección Peruana, aunque no pudo participar en los duelos ante Colombia y Ecuador debido a una lesión en el tobillo.