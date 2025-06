Claudio Pizarro confirma interés en tomar las riendas de la FPF: "Lo tengo en la cabeza"

El exfutbolista de la Selección Peruana de Fútbol, Claudio Pizarro, brindó una entrevista en Estados Unidos donde sorprendió a más de uno al confirmar su interés de, en un futuro, tomar las riendas de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Al respecto, el "Bombardero de los Andes" señaló que desea seguir contribuyendo al crecimiento del fútbol peruano, por lo cual ve con buenos ojos ingresar al máximo ente del balompié nacional, sin embargo, señaló que dicha posibilidad aún es remota.

"No hablo de director deportivo, eso lo podría hacer sin ningún problema. Estoy hablando del tema de la Federación Peruana de Fútbol. Entrar ahí es un poco más complicado, ahí armaron algunas cosas extrañas anteriormente, entonces es un poco más complicado. Pero sí lo tengo en la cabeza, siempre he tratado de trabajar para mi país y ayudar al fútbol, que es algo que siempre he hecho", dijo.

MENSAJE PARA LOS JUGADORES

Asimismo, Pizarro envió un mensaje a todos los futbolistas peruanos que desean triunfar y construir una carrera exitosa en el exterior: "Hay que trabajar mucho, ahora mucho más porque hay más competencia. Antes tal vez con las cualidades era suficiente y podías darte el lujo de no entrenar igual, pero ahora no, hay que trabajar mucho, esto es de todos los días", sostuvo.