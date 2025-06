Christian Cueva sobre su salida de Cienciano: "Sentí que no estaba siendo valorado"

Christian Cueva, flamante fichaje del Emelec de Ecuador, decidió romper su silencio y habló sobre los motivos que lo llevaron a dejar el Cienciano del Cusco para aceptar rápidamente la oferta de los "Eléctricos".

En entrevista para RPP Noticias, el popular "Aladino" reveló que "no se sintió valorado" por el conjunto imperial y apunto contra el administrador del club, Sergio Ludeña, asegurando que su gestión nunca hizo un esfuerzo para retenerlo.

"No tuve ninguna oferta de Cienciano hasta que les hice saber que quería salir del club porque me faltaban días, y acá (Emelec) me querían [...] Ludeña habló de que hicieron el esfuerzo económico, pero no, para nada. Lo único que iban a hacer era devolverme lo que me multaron y extenderme el contrato, que iba a ser lo que fue al principio de año. Sí me dolió porque sentí que no estaba siendo valorado", dijo.

MULTAS

En ese sentido, Cueva recordó que el club cusqueño lo multó y le impuso algunas sanciones por sus ya conocidos problemas extra deportivos: "hubo condiciones económicas pactadas y premios que tenía con ellos, el club me castigó reduciéndome el contrato hasta fines de junio y lógicamente los acepté con las multas que me pusieron. Eso no se habló, pero lo estoy aclarando", sostuvo.