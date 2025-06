¿Se podrá utilizar el Alberto Gallardo luego del sismo del Día del Padre? Esto dice Sporting Cristal

El Club Sporting Cristal confirmó este miércoles 19 de junio que la estructura de su estadio no presenta daños que comprometan la seguridad del recinto. La institución celeste dio a conocer los resultados de un análisis técnico elaborado por una de las firmas más prestigiosas del país en ingeniería estructural, tras el sismo registrado el 15 de junio, y fue enfático: “No se ha identificado ningún riesgo de colapso de la Tribuna Sur ni otra contingencia que ponga en riesgo la seguridad del recinto deportivo”.

Inspección oficial y reparaciones menores

A la par del informe técnico privado, las autoridades competentes realizaron una inspección en las instalaciones del Estadio Alberto Gallardo. De acuerdo con el comunicado oficial, durante esta revisión “se registraron observaciones puntuales de carácter no estructural”, las cuales, aseguran, serán solucionadas “con prontitud en los próximos días”. El club no detalló cuáles son estas observaciones, pero insistió en que no afectan la integridad del estadio.

Sporting Cristal reiteró su compromiso con el bienestar de todos los que hacen uso de su recinto deportivo. “Reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad de nuestros hinchas, trabajadores y comunidad en general”, señalaron en el documento difundido en sus redes sociales. Asimismo, subrayaron que seguirán “trabajando en coordinación con las citadas autoridades para garantizar las condiciones adecuadas del Estadio Alberto Gallardo”.

Este pronunciamiento surge luego de la preocupación generada entre los seguidores rimenses y la opinión pública, tras el fuerte sismo que sacudió Lima el último fin de semana. Con estos resultados, el club busca transmitir tranquilidad a su hinchada y confirmar que el Alberto Gallardo podrá seguir siendo el escenario de sus encuentros deportivos sin representar un peligro.