Roberto Mosquera sobre Alianza: “Quiere campeonar para que el hincha de la ‘U’ no lo incomode”

Para nadie es un secreto que los dos últimos años ha sido complicado para Alianza Lima, debido a que ha visto campeonar a su eterno rival, Universitario, por lo que, el exentrenador del equipo blanquiazul, Roberto Mosquera, decidió pronunciarse al respecto.

Durante una entrevista con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola para ‘Enfocados’, Mosquera aseguró que el club íntimo tiene como prioridad salir campeón a final de la temporada, debido a que, siente la presión del hincha de la ‘U’, quienes en todo momento le sacan en cara los títulos que tiene el equipo crema.

“Alianza Lima ha perdido su esencia y no la puede perder. El hincha de Alianza quiere campeonar como sea para que el de la ‘U’ no los incomode. La presión del técnico es ganar como sea, y no puedes ganar como sea”, mencionó el exestratega ‘grone’.

SITUACIÓN EN LA LIAGA 1 2025

A pocas fechas de finalizar el Torneo Apertura de la Liga 1 2025, el equipo dirigido por Néstor Gorosito se ubica a dos puntos del líder del certamen que es Universitario con 29 puntos, por lo que, este miércoles de conseguir una victoria ante Comerciantes Unidos en Trujillo podrían superar a los merengues.