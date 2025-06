Erick Noriega previo al partido con Huancayo: "Hay que estar enfocados, el que falla pierde"

El mediocampista de Alianza Lima, Erick Noriega, se pronunció en la previa del encuentro entre el cuadro blanquiazul y su similar de Sport Huancayo, válido por la décimo quinta jornada del Torneo Apertura.

Al respecto, el futbolista de 23 años indicó que el plantel está enfocado en sacar un buen resultado en el partido de mañana en Matute y destacó la dura competencia que se ha formado por el primer lugar de la tabla de posiciones.

"Hay un montón de equipos que están peleando la cima, el torneo está bastante apretado, se verá hasta la última fecha quién será el campeón del Apertura, hay que estar enfocados, el que falla pierde", dijo.

SOBRE GASPAR GENTILE

Respecto a la posible llegada de Gaspar Gentile a tienda íntima, Noriega confesó no tener conocimiento sobre supuesto fichaje: "Es un excelente jugador. Lo he enfrentado varias veces. No sé del tema, ni tampoco he preguntado nada. Si llega, bienvenido sea. Sé que nos va a aportar un montón", sostuvo.