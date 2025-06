[ENTREVISTA] Reimond Manco sobre Christian Cueva: “No se critica su calidad, sino sus temas extra futbolísticos”

Por Manuel Silva Córdova

En su momento fue uno de las promesas del fútbol peruano, con su talento pudo llegar a diversos países del mundo como México, Países Bajos, etc. Desde la voz de la experiencia, Panamericana.pe sostuvo una entrevista con Reimond Manco, quien opinó acerca de la Selección Peruana y Liga 1 2025.

¿Qué de nuevo puede darle Óscar Ibáñez a la Selección Peruana a comparación de Juan Reynoso y Jorge Fossati?

El llamado de Óscar (Ibáñez) fue de emergencia. Es un entrenador momentáneo y que cuando termine la Eliminatoria dejará el cargo (…) Su carrera de entrenador es corta y no es muy trascendental (…) Haber formado parte del cuerpo técnico de Ricardo Gareca le dio un plus para ser nombrado porque conocía a los jugadores. No hay mucha diferencia entre Óscar Ibáñez y otro entrenador que haya venido (a la Selección) de manera interina.

De estos entrenadores que ha tenido Perú. ¿Quién te parece o pareció que estaba haciendo bien las cosas? Y ¿Por qué?

Ninguna de los que mencionas. Tenía muchas esperanzas y expectativas con Juan Reynoso. Es un entrenador que considero muy capacitado y de los mejores técnicos peruanos de los últimos años, pero el ego le jugó en contra y eso hizo que no pueda hacer las cosas bien en la Selección (…) Sobre Fossati, no se puede hacer en una Selección, lo mismo que hacías en tu club. En la Selección hay tramos cortos (…) Lo de Fossati no fue un acierto y lo de Juan se lo merecía en su momento, sin embargo, el ego le jugó una mala pasada.

¿A que exactamente te refieres con el ego de Juan Reynoso?

A querer morir en la suya y no darse cuenta de que en realidad Perú venía con una estructura solida que había dejado Ricardo Gareca y en vez de construir sobre las bases, quiso empezar desde cero y poner su sello, y eso le jugó en contra a Juan (Reynoso).

La convocatoria de Óscar Ibáñez causó algunas críticas entre los hinchas. ¿Consideras que se debieron llamar a otros jugadores?

Me hubiese gustado ver (en la convocatoria) a un par más como Matías Lazo que al final fue convocado. Por ahí otro jugador que también debió ser llamado, pero después están los que tienen que estar. La gente critica, pero te aseguró que si le preguntamos a alguien a quien llamarían te dirán los mismos jugadores (convocados).

Para nadie es un secreto que a la Selección le falta un 10. ¿Quién crees que puede ser el abanderado de llevar ese número?

Peña es un excelente jugador solo que es muy irregular, pero ha tenido grandes partidos y tiene que sostenerlos (…) Quispe sabe el talento que tiene y cuando asuma ser el 10 de Perú lo hará muy bien.

Si pudieras darle el número 10 de la Selección a alguien. ¿Quién sería?

Creo que por la carrera y por lo logrado, Sergio Peña es el indicado de llevar el 10 en estos momentos con la Selección Peruana.

Christian Cueva está demostrando que quiere volver a la Selección. ¿Crees que reciba una vez más el llamado?

Está demostrando que quiere volver a la Selección por el nivel futbolístico y por su vida privada. Creo que si sigue en ese camino tiene que ser convocado. El talento que tiene Christian es innato, sabemos la calidad de jugador que es. Básicamente, no se le ha criticado por la calidad de jugador que es, sino por los temas extra futbolísticos.

Te digo desde la voz de la experiencia. Nosotros los exjugadores que hemos cometidos muchos errores, tenemos que pregonar con el ejemplo de querer cambiar eso. De que ya no nos vean a los jugadores peruanos como borrachos o problemáticos (…) Christian Cueva me parece que es el último mejor 10 de los últimos 10 años comparado con el ‘Chorri’ Palacios. Si sigue llevando esa vida privada como lo está llevando hoy en día de una manera silenciosa, tranquila y privada, tiene que ser convocado.

De no clasificar al Mundial 2026. ¿Debería seguir Ibáñez o no? De no continuar Óscar. ¿Quién crees que debe ser el entrenador de Perú?

Creo que Óscar Ibáñez no ha hecho los méritos para ser el técnico de la Selección Peruana en el siguiente proceso (de Eliminatorias rumbo al Mundial 2030) (…) (sobre el próximo técnico) debemos apostar por lo nacional, creo que Roberto Mosquera es un buen candidato (para ser el entrenador de Perú).

TORNEO PERUANO

Las últimas fechas de la Liga Peruana de Fútbol ha demostrado estar de candela, ya que, Universitario y Alianza Lima se están disputando palmo a palmo el primer puesto, sin embargo, los compadres están presionados por otros clubes.

El Torneo Apertura de la Liga 1 2025 está muy peleada. ¿Qué equipo consideras que será el ganador?

Está difícil. Alianza y la ‘U’ por plantel son candidatos, pero no podemos descartar a Sport Huancayo o Melgar, que son equipos de provincia que están haciendo las cosas bien. Quiero que gane Alianza por mi hinchaje, pero está difícil. Creo que el campeonato estará entre Alianza y Universitario.

Hablemos un poco de la ‘U’. ¿Crees que hicieron bien al volver a contratar a Jorge Fossati?

Jean Ferrari es una persona muy inteligente. Creo que el confía mucho en este proceso. Cuando Fossati se fue a la Selección, Fabián Bustos continuó lo que Fossati venía haciendo bien, incluso, lo mejoró (…) En su primer mes, creo que Jorge Fossati quiso inventar y por ahí desestabilizó un poco, pero se dio cuenta que no puede cometer el mismo error que cometió con la Selección.

¿Consideras que el uruguayo es argollero con algunos jugadores de la ‘U´?

No. Los entrenadores muchas veces confían en ciertos jugadores y mueren con ellos y viceversa. Eso se ve mucho en el fútbol.

Ahora sobre el compadre. ¿Cómo describirías el trabajo que está haciendo Néstor Gorosito en Alianza Lima?

Es un proceso. Alianza no viene igual que la ‘U’ que es bicampeón y está haciendo las cosas bien con un proyecto avanzado que se le está dando forma para seguir creciendo. Alianza este año empezó desde cero. Venían de dos años desastrosos contratando entrenadores que nada que ver con el equipo. Con la llegada de Néstor Gorosito, Alianza ha encontrado el camino para volver a tener la identidad del club (…) Me gusta Gorosito cuando no le pesa la mano para poner a un joven en la cancha.

¿Crees que el equipo íntimo hizo buenas contrataciones está temporada?

Las contrataciones están (…) Lo de Pablo Ceppelini es grave en estos momentos, pero cuando llegó arribó al equipo con un gran cartel (…) Fernando Gaibor es el mejor refuerzo extranjero que ha llegado al club (…) Eryc Castillo es un buen refuerzo, pero tiene que mejorar la definición (…) Alianza ha hecho buenos refuerzos.

¿Qué club peruano te ha sorprendido y decepcionado en este Apertura de la Liga 1 2025?

Sport Huancayo está sorprendiendo porque no solamente está ganando sus partidos de local, sino que está robando puntos de visita y eso lo hace estar en una posición expectante (…) Sporting Cristal no solo me ha decepcionado a mí, sino que también a todo el Perú. Da mucha pena ver a un equipo que está acostumbrado a pelear títulos y salir campeón, estar en la situación que está (en el Torneo Peruano) (…) Es triste ver a un Sporting Cristal hoy en día que no juega a nada.

Si podrías destacar a algunos futbolistas del Apertura de la Liga 1 2025. ¿Quiénes serían?

Me encanta como juega Kenji Cabrera, lo he seguido desde que inicio en Melgar y ha tenido una impresionante evolución física y táctica. Me gusta mucho César Inga, quien está haciendo lo correcto. Inga es un jugador muy bueno, pero no es Carlos Zambrano todavía (…) También me gusta mucho Carabalí que ha llegado a la ‘U’ que marca la diferencia física. Me gusta mucho Gaibor. Paolo Guerrero, quien siempre te da el gol. Lo de Hernán Barcos que es habitual. Me gusta también Piero Cari, quien está marcando diferencia con 17 años (…) Hay buen nivel en la Liga Peruana y tal es el caso que se ha visto con la clasificación de tres equipos en torneos internacionales.

Universitario, Alianza Lima o Cienciano. ¿Qué equipo tiene la llave más accesible?

Creo que Cienciano por plantilla y nivel de rival es un poco más factible (para seguir en la Copa Sudamericana). La localía también le juega a favor. Cusco es una ciudad que para cualquier equipo le cuesta (…) Por ahí Cienciano tiene cierta ventaja.

