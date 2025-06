Ana Paul Consorte saca cara por Paolo Guerrero tras empate de Perú ante Ecuador: “No hace milagros”

El empate de la Selección Peruana ante Ecuador en el Estadio Nacional por la fecha 16 de las Eliminatorias 2026 ha dejado prácticamente sin chances al combinado patrio para llegar al Mundial del próximo año. Este resultado ha causado una incomodidad entre los hinchas de la ‘Bicolor’ ante diversos integrantes del equipo.

A pesar de tener 40 años, Paolo Guerrero dejo todo en la cancha, pero algunos simpatizantes, no lo vieron de esa forma, por lo que, la madre de sus hijos, Ana Paula Consorte, salió en su defensa y aseguró que el ‘Depredador’ no es un “mago” para hacer maravillas.

“El balón llegó poco a Paolo. Él no lleva el equipo en la espalda y no hace milagros. Como cualquier delantero, si la pelota no llega, no hay gol. Había un jugador en el banquillo que me hubiera gustado ver jugar”, precisó.

NO SE APROVECHÓ EL HOMBRE DE MÁS

Desde el minuto 74, la Selección Peruana contó con un hombre de más tras la expulsión de Alan Franco, por lo que, Ana Paula Consorte mencionó que los dirigidos por Óscar Ibáñez no pudieron sacar una ventaja con el hombre de más. “Ecuador corre mucho. Buen equipo, pero con uno menos, Perú podría haber marcado un gol".