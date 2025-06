Eliminatorias 2026: HOY cinco partidos decidirán qué países clasifican al Mundial

Una fecha decisiva para la bicolor y otros cuatro países que aún sueñan con la copa mundialista. Este martes se definirá las selecciones que quedarán clasificadas y las que quedarán fuera de la carrera hacia el Mundial de Norteamérica 2026.

¿QUÉ SELECCIONES ACOMPAÑARÍAN A ARGENTINA AL MUNDIAL?

Por el momento, Argentina tiene la clasificación asegurada, pero a los campeones del mundo se podrían sumar Ecuador, Paraguay y Brasil. Nuestra blanquirroja se medirá con la Tricolor en Lima, en el Estadio Nacional a las 20:30 horas, un duelo que será decisivo para nuestra selección.

En tanto, en Sao Paulo Brasil recibirá a Paraguay en el estadio Neo Quimina a las 19:45 horas (Perú). La “verdeamarela” viene de empatar sin goles con Ecuador y podría acercarse a la clasificación directa si gana. En tanto, Paraguay está impulsada tras ganar por 2 a 0 a Uruguay.

Colombia, por su parte, se enfrentará a Argentina en el estadio Monumental desde las 19:00 horas (Perú). Los cafeteros empataron sin goles a la selección bicolor. En Montevideo, Los charrúas se enfrentarán a la "vinotinto" a las 18:00 horas (Perú). El equipo de Marcelo Bielsa sigue en zona de clasificación directa, pero se medirá con una Venezuela que busca la clasificación y está en zona de repechaje.

En el Alto, Bolivia intentará llevarse los tres puntos superando a Chile y buscará entrar a zona de repechaje. En tanto, la "roja" está última en la tabla y si pierde este encuentro quedaría fuera de un mundial por tercera vez de manera consecutiva.

HORARIOS Y ENCUENTROS

Martes de 10 de junio

Estadio el Alto (Bolivia)

15:00 horas: Bolivia vs. Chile



Estadio Centenario (Montevideo)

18:00 horas: Uruguay vs. Venezuela



Estadio Más Monumental (Buenos Aires)

19:00 horas: Argentina vs. Colombia



Neo Química Arena (Sao Paulo)

19:45 horas: Brasil vs. Paraguay



Estadio Nacional (Lima)

20:30 horas: Perú vs. Ecuador