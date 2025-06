¿Perú todavía puede ir al Mundial 2026? Esto tiene que pasar para que la Blanquirroja sueñe con la clasificación

La Selección Peruana enfrenta un desafío titánico en su camino hacia el Mundial 2026, que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México. Tras 15 jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas, la Blanquirroja se encuentra en la penúltima posición con 11 puntos, un panorama complicado pero no imposible. Con solo tres partidos por delante, el equipo dirigido por Óscar Ibáñez necesita un cierre casi perfecto y, además, depender de resultados externos para aspirar, al menos, al séptimo puesto que otorga un boleto al repechaje.

Históricamente, el corte para el repechaje en las Eliminatorias Conmebol ha oscilado entre 18 y 22 puntos, con un promedio aproximado de 21. Esto significa que Perú debe sumar al menos 10 puntos más para llegar a esa cifra, una misión que requiere ganar los tres encuentros restantes: ante Ecuador en Lima, Uruguay en Montevideo y Paraguay en casa. Sin embargo, incluso logrando estas victorias, la Bicolor no tiene su destino completamente en sus manos, ya que necesita que otros rivales directos, como Venezuela, pierdan puntos en sus duelos.

Un camino lleno de obstáculos y esperanzas

El fixture que le espera a Perú no es sencillo. Enfrentarse a Ecuador, un equipo sólido, y a Uruguay, una potencia sudamericana, representa un reto mayúsculo, especialmente en condición de visitante. Además, el partido contra Paraguay en Lima será clave, pero no suficiente si no se suman puntos fuera de casa. La Blanquirroja deberá mostrar un nivel superlativo, mejorar su efectividad ofensiva y reforzar su defensa para evitar goles que compliquen su diferencia de tantos, un factor que podría ser decisivo.

A pesar de la adversidad, la historia reciente de Perú demuestra que es capaz de hazañas. Bajo la dirección de Ricardo Gareca, la selección logró clasificar al Mundial 2018 tras 36 años de ausencia, superando momentos complicados. Ahora, con Óscar Ibáñez al mando, el equipo buscará recuperar esa mística y el apoyo incondicional de la hinchada para mantener viva la ilusión. Aunque el panorama es difícil, las matemáticas aún no descartan a la Bicolor, y los próximos partidos serán cruciales para determinar si el sueño mundialista sigue siendo alcanzable.