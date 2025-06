Lozano no descarta a Ferrari como nuevo director deportivo de la FPF: "He conversado con Jean"

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, se pronunció sobre la búsqueda del nuevo director deportivo de la "Blanquirroja" y no descartó que pueda ser el hoy administrador de Universitario, Jean Ferrari.

En declaraciones para RPP Noticias, el titular de la FPF señaló que ha podido conversar con el administrador crema, así como con otros posibles candidatos, sin embargo, precisó que, hasta el momento, no hay nada concreto.

"En este momento no hay nada determinado, la Federación no ha tomado ninguna decisión al respecto. No puedo dejar de señalar que he conversado con Jean en muchas oportunidades y en relación con este tema hemos hablado más de una vez, como también lo hice con personas que tienen los pergaminos suficientes para cubrir esta posición y hacer el trabajo que necesitan nuestros seleccionados y la FPF", dijo.

¿CUÁNDO ELEGIRÁN AL NUEVO DIRECTOR DEPORTIVO?

Respecto a cuándo se tomará la decisión, Lozano indicó que aún no existe una fecha límite y que se están tomando el tiempo para elegir al candidato más idóneo.

"Nos estamos tomando el tiempo prudente para decidir. La Junta Directiva va a decidir. Esperamos que el profesional sea completo, todas las exigencias. Una de las principales cosas que buscamos es la identidad, eso quiere decir que si uno es parte de la Federación, tienes que vivir con todo el sistema de la FPF, que no es la selección mayor y a un lado el resto", sostuvo.