[Entrevista] ‘Puchungo’ Yáñez: “Creo que Christian Cueva está a nivel del ‘Chorri’ Palacios”

Por: Manuel Silva Córdova

Pudo pasear su fútbol por diversos equipos del balompié nacional como Universitario, Sport Boys y Alianza Lima, y es uno de los futbolistas más recordados por los clubes mencionados. Alfonso Yáñez o mejor conocido como ‘Puchungo’ Yáñez sostuvo una entrevista con Panamericana.pe donde brindó su opinión acerca del presente de la Selección Peruana y los últimos partidos que se avecinan en el Torneo Apertura de la Liga 1 2025.

Óscar Ibáñez presentó la lista de convocados. ¿Estás de acuerdo con la nómina o crees que se debieron llamar a otros jugadores?

Creo que es lo mejor que tiene Óscar Ibáñez ahora. Ya los conoce porque estuvo en la época de Ricardo Gareca (…) De los últimos en sumarse han sido Erick Noriega y César Inga (…) Por ahí se pudo llamar a uno más, pero es lo que tenemos. Me hubiese encantado que llamen a Christian Cueva (…) No hemos encontrado el reemplazo de Cueva hasta ahora.

Mencionas a Cueva, pero tenemos a Sergio Peña y Piero Quispe ¿Crees que no han estado a la altura?

A Sergio Peña no lo tengo como un Cueva, para mí Peña es un 8, un futbolista que puede jugar al lado de un contención porque tiene un buen pie (…) Christian (Cueva) es más un 10. Creo que Cueva está a nivel del ‘Chorri’ Palacios (…) Lo de Quispe, me encantó cuando tenía ritmo. Es un gran jugador, le está costando un poco en México, pero es un jugador habilidoso. Todavía no llega al nivel de Christian Cueva (…) Nos cuesta tener jugadores como el ‘Chorri’ o Cueva.

¿Era Óscar Ibáñez el indicado de ser el entrenador de la Selección Peruana en reemplazo de Jorge Fossati?

De repente nos puede gustar a algunos su nombramiento, pero Óscar (Ibáñez) conocía a muchos jugadores (…) Es cuestión de gustos y resultados porque ahorita podemos juzgarlo (…) Creo que hay que apoyar a quien está. Si le tocó a Óscar hay que apoyarlo. Esperemos que le vaya bien a Óscar Ibáñez.

¿Por qué le ha ido mal a Perú en este proceso de Eliminatorias?

Creo que no hemos tenido un recambio. Venimos jugando con los mismos futbolistas desde hace tiempo (…) Somos un equipo de una media de edad grande, no tenemos futbolistas que estén jugando en un buen nivel y eso cuesta (…) Creo que el buen pie del jugador peruano no basta. Necesitamos de mayor ritmo y mayor nivel internacional (…) No hubo un recambio (regeneracional).

Hablas de recambios. ¿Quiénes consideras que son los principales responsables?

Todos tenemos culpa de esto. Acá la Federación (Peruana de Fútbol) tiene culpa. Agustín Lozano tiene culpa, nosotros tenemos culpa (…) Se ha comenzado a vivir del fútbol. Antes había gente que vivía para el fútbol. Hoy en día el fútbol se ha convertido en un negocio mal llevado (…) Los equipos de provincia no quieren invertir en menores. En la capital y en la mayoría de clubes, los padres pagan para que sus hijos jueguen (…) Los empresarios deberían invertir en el fútbol de menores.

Con sinceridad. ¿Crees que la Selección Peruana llegue al Mundial 2026?

Soy hincha de Perú (…) Sigo pensando en que podemos (clasificar al Mundial 2026) porque el fútbol es de sorpresas (…) Entiendo que los números son complicados, pero hay que luchar hasta el final (…) Voy a seguir alentando a la Selección (…) Hay que jugar con los mejores futbolistas porque hay una ligera esperanza (de llegar al Mundial)

De no continuar Óscar Ibáñez. ¿A quien propondrías como entrenador de la Selección Peruana?

Propondría a Zinedine Zidane (…) Traería a una persona que trabaje con todas las categorías (…) El entrenador que venga tiene que ayudar a mejorar y apoyar en sacar jugadores nuevos (…) Ricardo Gareca hizo que los peruanos vuelvan a creer en la Selección (…) Marco Valencia es una buena opción para la Selección Peruana porque es un entrenador sobrio.

TORNEO PERUANO

En las últimas jornadas el Torneo Apertura de la Liga 1 2025 se ha tenido partidos emocionantes y muchos de ellos, han sorprendido al hincha. En medio de este gran momento que atraviesa el campeonato nacional, ‘Puchungo’ Yáñez comparte sus sensaciones a pocas fechas de terminar el certamen.

¿Qué equipo consideras que podrá salir como ganador del Torneo Apertura?

Hace unas fechas atrás creía que podrían ser la ‘U’ o Melgar. Hoy en día se han sumado Sport Huancayo y Alianza Atlético (…) Creo que el Torneo Apertura se definirá en la última fecha (…) Los equipos peruanos han hecho una campaña decente en la Copa Libertadores y Sudamericana (…) Cuando la ‘U’ o Alianza son líderes, es muy complicado tumbarlos (…) A los equipos de provincia, les cuesta medirse ante clubes de la capital.

¿Era Fossati el indicado de reemplazar a Fabián Bustos en el banquillo de la U?

Me imagino que su nombramiento (de Fossati) pasó por el tema de que conocía el sistema y a la mayoría de jugadores. Creo que Fossati llegó y quiso mantener lo que tuvo en su momento (…) Fossati debe entender que el jugador que se encuentre mejor tiene que jugar, más allá de los nombres y costumbres.

Ahora hablando del compadre. ¿Cómo crees que está haciendo las cosas Néstor Gorosito en Alianza Lima?

Me parece que es un tipo sobrio. Conoce bien a los jugadores y camerino. Sabe lo que el jugador siente (…) No me gustó lo que hizo en el partido ante Cienciano al cruzar la cancha, creo que, si estaría en Argentina, no lo haría (…) En el Perú se paga muy bien (a los entrenadores) (…) Lo veo muy sobrio al momento de dirigir.

¿Qué equipo te ha sorprendido en la Liga 1 2025 y cual ha sido el que te ha decepcionado?

Yo quería que me sorprenda Melgar, tenía todo para poder llegar a los primeros lugares, en lo cual estuvo, pero fue cayendo al perder partidos fáciles. Creo que el ganador del Torneo Apertura estará entre la ‘U’ y Alianza Lima. La decepción ha sido Sporting Cristal.