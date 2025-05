Solano sobre la no convocatoria de Cueva: "Óscar Ibáñez ha tomado una decisión muy difícil"

El exfutbolista y entrenador peruano, Nolberto Solano, se pronunció sobre la no convocatoria de Christian Cueva a la Selección Peruana de Fútbol, para los próximos encuentros por Eliminatorias ante Colombia y Ecuador, respectivamente.

En diálogo con Radio Ovación, el popular "Maestrito" destacó el buen momento futbolístico que atraviesa "Aladino" en Cienciano, sin embargo, precisó que aún sería llamarlo nuevamente a la "Bicolor".

“Christian no me asombra nada de lo que pueda hacer. Siempre ha sido un talentoso, un jugador que le aportó muchísimo estos últimos años a la selección, pero hay que tomarlo con mesura. Creo que Óscar (Ibáñez) ha tomado una decisión muy difícil, pero no nos olvidemos que Christian ha tenido un buen parate antes de comenzar en Cienciano. Está en un momento importante del equipo, pero a nivel selección es totalmente diferente”, dijo.

SOBRE SPORTING CRISTAL

Asimismo, Solano se refirió al presente irregular que vive el club Sporting Cristal: "Lastimosamente en estos últimos años no está pasando lo que todo hincha quiere. Estos últimos años, sabiendo que el rival de turno, Alianza, la ‘U’, se pelean entre ellos el campeonato, el hincha se siente un poco frustrado de que el equipo no esté ahí peleando como ha pasado en años anteriores, pero son etapas", sostuvo.