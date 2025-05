Cueva sobre su no convocatoria a la Selección: "No me tocó y ya está, hay que seguir trabajando"

El volante de Cienciano, Christian Cueva, se pronunció sobre su ausencia en la lista de convocados por el profesor Óscar Ibáñez para los próximos partidos de la Selección Peruana por Eliminatorias ante Colombia y Ecuador.

En declaraciones a la prensa, el popular "Aladino" evitó entrar en polémicas y solo atinó a señalar que continuará trabajando arduamente para recuperar su mejor nivel y ser considerado nuevamente en la "Bicolor".

"Decirte que merecía o no merecía sería injusto de mi parte porque todos mis compañeros hay muchos que pasan por buenos momentos, hay otros que no pasaron por buenos momentos, llegan a la selección y se transforman. Es una cosa muy difícil para opinar. No me tocó y simplemente ya está, hay que seguir trabajando", dijo.

SOBRE EL PASE A OCTAVOS DE FINAL

Por otra parte, Cueva valoró el esfuerzo de sus compañeros para conseguir un empate en calidad de visita ante Atlético Mineiro, resultado que los clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana como líderes de su grupo.

"La entrega. Intentamos siempre jugar contra un duro rival. Creo que eso de ahí vale mucho. En ningún momento nos tiramos para atrás. El equipo viene mostrando la idea de Carlos, estamos muy contentos por eso", sostuvo.