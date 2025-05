Cecilia Tait lamenta la muerte de Lucha Fuentes: "Mi madre putativa se fue"

La exvoleibolista peruana, Cecilia Tait, se pronunció tras el repentino fallecimiento de la leyenda del vóley peruano, Lucha Fuentes, quien dejó de existir el último miércoles 28 de mayo a los 76 años.

En declaraciones a la prensa a su llegada al velorio en el Santuario Arquidiocesano del Sagrado Corazón de Jesús en Surco, la exdeportista, entre lágrimas, lamentó el deceso de "Lucha", a quien consideró su "madre putativa".

"Lucha no solo era una maestra, sino la mejor persona que pudo aparecer en mi camino. Cuando uno viene de la pobreza, personas como ella marcan la diferencia. Estuvo conmigo incluso para darme de comer, me regalaba ropa y me enseñó que, con esfuerzo, se puede alcanzar el éxito sin perder la humildad. Mi madre putativa se fue… yo sabía que tenía que irse", dijo.

LA FAMILIA DE LUCHA

Por otra parte, Cecilia Tait destacó la labor de la familia de Lucha Fuentes, acompañándola en sus últimos años de vida: "Tiene una familia extraordinaria que la cuidó como a un cristal. En vida, le dieron los homenajes que merecía, y eso es algo que valoro profundamente", sostuvo.