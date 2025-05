Uribe sobre el presente de Cristal: "Está claro que estamos lejos de lo que somos como institución"

El exfutbolista y asesor de Sporting Cristal, Julio César Uribe, se pronunció sobre el irregular presente del cuadro cervecero, que marcha en el octavo puesto de la tabla de posiciones del Torneo Apertura.

Antes de viajar a Brasil para el duelo ante Palmeiras por Copa Libertadores, el popular "Diamante" expresó su preocupación por el mal momento del cuadro bajopontino al no estar cumpliendo con la expectativas.

"Está claro que estamos lejos de lo que somos como institución y se tomarán las decisiones que correspondan para abrazarnos con esa parte exitosa de nuestra historia. El momento no es bueno pero no hay tiempo para ponerse a llorar. A hacerse fuerte, que es lo que todos los jugadores de fútbol tienen interiorizado, estamos tranquilos y esa tranquilidad hay que convertirla en satisfacción", dijo.

¿SE VIENEN REFUERZOS?

Por otra parte, Uribe evitó dar detalles sobre la posibilidad de traer refuerzos a mitad de temporada: "No puedo expresar algo que no determine el director técnico y que no logra consensuar aún la junta directiva. Todo el trabajo se desarrolla en equipo y así trataremos de seguir conduciéndonos", sostuvo.