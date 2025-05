Alianza, U y Melgar ya conocen las fechas de sus partidos reprogramados

La Liga de Fútbol Profesional (LFP) anunció la modificación de fechas de varios encuentros del Torneo Apertura 2025 debido a la participación de equipos peruanos en competiciones internacionales. Los partidos afectados incluyen los enfrentamientos entre Comerciantes Unidos y Alianza Lima, Atlético Grau y Universitario, y Juan Pablo II contra FBC Melgar, que inicialmente estaban programados para disputarse en junio, pero fueron postergados por la Fecha FIFA de ese mes. Según la LFP, “los partidos de Atlético Grau vs Universitario, Juan Pablo II vs FBC Melgar y Comerciantes Unidos vs Alianza Lima, que fueron suspendidos por casos fortuitos o de fuerza mayor, serán reprogramados una vez culminada la Fecha FIFA de junio 2025”.

La razón detrás de estos cambios se centra en la participación de Alianza Lima, Atlético Grau, FBC Melgar y Universitario en torneos de la CONMEBOL, como la Libertadores y la Sudamericana. Esto ha impedido que dichos encuentros se lleven a cabo en las fechas previstas durante el desarrollo de las competiciones internacionales. Además, estos clubes aportan jugadores a la Selección Peruana Mayor, lo que implica que deben estar disponibles para las fechas 15 y 16 de las Eliminatorias al Mundial 2026. La LFP señaló que “la programación de tales compromisos en este periodo FIFA significaría una afectación directa para dichos clubes, lo que podría generar un impacto negativo en la integridad deportiva”.

Nuevas fechas y sedes para los partidos reprogramados

Por otro lado, la LFP también informó que Atlético Grau y Comerciantes Unidos solicitaron jugar sus respectivos partidos en el estadio Mansiche de Trujillo, cumpliendo con el artículo 68 del Reglamento de la Liga 1 Te Apuesto 2025, considerado de alto riesgo. “Con el objetivo de garantizar la seguridad de los aficionados y brindar todas las condiciones adecuadas para vivir una verdadera fiesta del fútbol en Trujillo, la LFP ha decidido no programar en una misma fecha a dos equipos de alta convocatoria en esa ciudad”, explicó la entidad. Esto ha generado cierta controversia, ya que originalmente Comerciantes Unidos debía enfrentar a Alianza Lima en Cajabamba, una localidad de altura.

Finalmente, los encuentros se disputarán en fechas distintas para minimizar el impacto en los equipos involucrados y garantizar una competencia equitativa. La LFP subrayó su compromiso con el desarrollo del fútbol peruano, afirmando que “la LFP se compromete a continuar trabajando en el fortalecimiento de la Liga 1, valorando tanto la competencia nacional como la proyección internacional del fútbol peruano”. Los partidos reprogramados son: Comerciantes Unidos vs Alianza Lima el 18 de junio a las 19:00 horas, Atlético Grau vs Universitario el 25 de junio a las 19:00 horas, y Juan Pablo II vs FBC Melgar el 2 de julio a las 15:00 horas, todos en el estadio Mansiche de Trujillo.